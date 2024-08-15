Украина и Индонезия провели политические консультации на уровне замглав МИД: на повестке дня - второй Саммит мира

Первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель министра МИД Индонезии Умар Хади сегодня, 15 августа, провели политические консультации. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

Детали

"15 августа в Киеве состоялись политические консультации между Украиной и Индонезией на уровне заместителей глав МИД двух стран", - говорится в сообщении.

Сибига, как указано, выразил благодарность правительству Индонезии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности во время голосования за соответствующие резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Во время встречи стороны, как сообщается, обсудили широкий круг вопросов, связанных с украинско-индонезийским сотрудничеством и глобальной повесткой дня. Они, как отметили в МИД, также определили совместные шаги для усиления динамики торгово-экономического сотрудничества и дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

"Индонезийская сторона была подробно проинформирована о ситуации в Украине, а также подготовке ко второму Глобальному саммиту мира. Было отмечено, что единственной основой для справедливого мира является Формула мира Президента Зеленского", - сообщили в МИД.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества Украины с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в частности в контексте стремления Украины получить статус Секторального диалогового партнера Ассоциации.

Напомним

Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время поезда в Индонезию предложил совместно создавать условия для возобновления прямого диалога и переговоров для урегулирования "украинского кризиса".