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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Греция обсудили начало реализации двустороннего соглашения по безопасности: детали

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Заместитель руководителя ОПУ Жовква встретился с представителями МИД Греции. Обсудили подготовку к Саммиту мира, восстановление Украины и реализацию двустороннего соглашения по безопасности.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с генеральным секретарем по вопросам международных экономических отношений Министерства иностранных дел Греции Димитриосом Скалкосом и специальным посланником МИД Греции в Украине Спиридоном Ламбридисом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Среди главных тем встречи - реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира. Особое внимание уделили восстановлению Украины, в частности реконструкции объектов в Одессе и области. 

Жовква отметил двустороннее соглашение по безопасности, которое лидеры Украины и Греции подписали на прошлой неделе в Брюсселе. Во время встречи отдельно обсудили юридические шаги для начала его реализации. 

Заместитель руководителя Офиса Президента также поблагодарил за всю помощь Украине, в частности военно-техническую, и за решение Европарламента о предоставлении Украине кредита в размере 35 млрд евро. Его погашение будет происходить за счет замороженных российских активов. 

Жовква рассказал об актуальных потребностях Украины и прогресс на евроинтеграционном треке. Стороны согласовали график контактов на ближайшее время.

Украина и Греция подписали двустороннее соглашение по безопасности17 октября 2024, 11:57 • 8526 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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