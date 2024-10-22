Украина и Греция обсудили начало реализации двустороннего соглашения по безопасности: детали
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОПУ Жовква встретился с представителями МИД Греции. Обсудили подготовку к Саммиту мира, восстановление Украины и реализацию двустороннего соглашения по безопасности.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с генеральным секретарем по вопросам международных экономических отношений Министерства иностранных дел Греции Димитриосом Скалкосом и специальным посланником МИД Греции в Украине Спиридоном Ламбридисом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Среди главных тем встречи - реализация Формулы мира и подготовка ко второму Саммиту мира. Особое внимание уделили восстановлению Украины, в частности реконструкции объектов в Одессе и области.
Жовква отметил двустороннее соглашение по безопасности, которое лидеры Украины и Греции подписали на прошлой неделе в Брюсселе. Во время встречи отдельно обсудили юридические шаги для начала его реализации.
Заместитель руководителя Офиса Президента также поблагодарил за всю помощь Украине, в частности военно-техническую, и за решение Европарламента о предоставлении Украине кредита в размере 35 млрд евро. Его погашение будет происходить за счет замороженных российских активов.
Жовква рассказал об актуальных потребностях Украины и прогресс на евроинтеграционном треке. Стороны согласовали график контактов на ближайшее время.
Украина и Греция подписали двустороннее соглашение по безопасности17 октября 2024, 11:57 • 8526 просмотров