Украина и Греция подписали двустороннее соглашение по безопасности

ukenru
Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  27624 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  51556 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  98120 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  60676 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  94485 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  114337 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  120050 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  119163 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  115006 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  105122 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

  •  74974 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  109013 просмотра
Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

  •  67707 просмотра
В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

  •  62723 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  77291 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  77291 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  98120 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  130984 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  161978 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  145373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  109013 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  114628 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  102605 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  129027 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  130818 просмотра
Актуальное
Украина и Греция подписали двустороннее соглашение по безопасности

Украина и Греция подписали двустороннее соглашение по безопасности

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:57  •  3334 просмотра

Read in English

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения между Украиной и Грецией о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ был подписан в четверг, 17 октября.

В четверг, 17 октября, Украина и Греция подписали соглашение  о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Согласно соглашению Греция будет помогать Украине с переходом к использованию истребителей F-16.

Сегодня с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и дальше. Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16

- рассказал президент.
Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
gretsiyaГреция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина