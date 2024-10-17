Украина и Греция подписали двустороннее соглашение по безопасности

В четверг, 17 октября, Украина и Греция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Согласно соглашению Греция будет помогать Украине с переходом к использованию истребителей F-16.