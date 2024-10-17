Украина и Греция подписали двустороннее соглашение по безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения между Украиной и Грецией о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ был подписан в четверг, 17 октября.
В четверг, 17 октября, Украина и Греция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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Согласно соглашению Греция будет помогать Украине с переходом к использованию истребителей F-16.
Сегодня с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и дальше. Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16