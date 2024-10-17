Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду

У четвер, 17 жовтня, Україна та Греція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Згідно з угодою, Греція допомагатиме Україні з переходом до використання винищувачів F-16.

Сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16