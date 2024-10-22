Україна та Греція обговорили початок реалізації двосторонньої безпекової угоди: деталі
Київ • УНН
Заступник керівника ОПУ Жовква зустрівся з представниками МЗС Греції. Обговорили підготовку до Саміту миру, відновлення України та реалізацію двосторонньої безпекової угоди.
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з генеральним секретарем з питань міжнародних економічних відносин Міністерства закордонних справ Греції Дімітріосом Скалкосом та спеціальним посланником МЗС Греції в Україні Спиридоном Ламбрідісом, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Серед головних тем зустрічі – реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Особливу увагу приділили відновленню України, зокрема реконструкції об’єктів в Одесі та області.
Жовква відзначив двосторонню безпекову угоду, яку лідери України та Греції підписали минулого тижня в Брюсселі. Під час зустрічі окремо обговорили юридичні кроки для початку її реалізації.
Заступник керівника Офісу Президента також подякував за всю допомогу Україні, зокрема військово-технічну, та за рішення Європарламенту про надання Україні кредиту в розмірі 35 млрд євро. Його погашення відбуватиметься коштом заморожених російських активів.
Жовква розповів про актуальні потреби України та прогрес на євроінтеграційному треку. Сторони узгодили графік контактів на найближчий час.
Україна та Греція підписали двосторонню безпекову угоду17.10.24, 14:57 • 9723 перегляди