Украина и французская оружейная компания Thales создают совместное предприятие: что это изменит

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» и французская оружейная компания Thales International SAS подписали соглашение о создании совместного предприятия. Компании будут сотрудничать в сферах ПВО, радарных систем, РЭБ, тактической связи и оптико-электронных систем. Об этом сообщили в Укроборонпроме в субботу, пишет УНН.

Укроборонпром и Thales International SAS подписали соглашение о развитии совместного предприятия. Речь идет о создании передовых технологических решений и обеспечения оптимизированной и оперативной поддержки в сферах противовоздушной обороны, радарных систем, радиоэлектронной борьбы, тактической связи и оптико-электронных систем - сообщили в компании.

Подписание соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Практическими последствиями партнерства с Thales International SAS станут более плотное закрытие украинского неба от российских угроз и приобретение нашими оружейниками нового опыта работы с самыми современными технологиями», - отметил гендиректор Укроборонпрома Олег Гуляк.

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