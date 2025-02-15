Україна та французька збройова компанія Thales створюють спільне підприємство: що це змінить

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" і французька збройова компанія Thales International SAS підписали угоду про створення спільного підприємства. Компанії співпрацюватимуть у сферах ППО, радарних систем, РЕБ, тактичного зв'язку та оптико-електронних систем. Про це повідомили в Укроборонпромі у суботу, пише УНН.

Укроборонпром та Thales International SAS підписали угоду про розбудову спільного підприємства. Йдеться про створення передових технологічних рішень та забезпечення оптимізованої та оперативної підтримки у сферах протиповітряної оборони, радарних систем, радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку та оптико-електронних систем - повідомили у компанії.

Підписання угоди відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями", – зазначив гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Французький виробник зброї Thales планує відкрити підприємство в Україні