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Французький виробник зброї Thales планує відкрити підприємство в Україні

Київ • УНН

 • 26175 перегляди

Французька збройова компанія Thales підписала три угоди з українськими оборонними підприємствами, включаючи плани зі створення спільного підприємства в Україні, а також спільної розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів з українською компанією FRDM.

Французький виробник зброї Thales планує відкрити підприємство в Україні

Збройова компанія Thales, під час виставки озброєнь Eurosatory, підписала три угоди щодо розвитку та співпраці з українською збройовою промисловістю. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз компанії.

Деталі 

Дві угоди французької компанії стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

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В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

У короткостроковій перспективі ці домовленості ще більше зміцнюють підтримку Thales щодо забезпечення готовності збройних сил України. Рухаючись вперед, вони також демонструють наше прагнення через співпрацю з провідними українськими гравцями та постачальниками створити довгострокову точку опори в Україні та зміцнити місцеву оборонну промисловість країни

- заявив старший виконавчий віцепрезидент з міжнародного розвитку Паскаль Сурисс.

Довідково

Thales Group - компанія,  що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті. Фірма виробляє контейнери з апаратурою лазерного підсвічування цілей, системи радіоелектронної боротьби, оглядово-прицільні системи для літаків, кораблів та танків.

Нагадаємо

Навесні міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж планує залучити деяких своїх виробників зброї до виробництва вкрай необхідного військового обладнання безпосередньо в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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