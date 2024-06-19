Французький виробник зброї Thales планує відкрити підприємство в Україні
Київ • УНН
Французька збройова компанія Thales підписала три угоди з українськими оборонними підприємствами, включаючи плани зі створення спільного підприємства в Україні, а також спільної розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів з українською компанією FRDM.
Збройова компанія Thales, під час виставки озброєнь Eurosatory, підписала три угоди щодо розвитку та співпраці з українською збройовою промисловістю. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз компанії.
Деталі
Дві угоди французької компанії стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.
Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.
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В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.
В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.
У короткостроковій перспективі ці домовленості ще більше зміцнюють підтримку Thales щодо забезпечення готовності збройних сил України. Рухаючись вперед, вони також демонструють наше прагнення через співпрацю з провідними українськими гравцями та постачальниками створити довгострокову точку опори в Україні та зміцнити місцеву оборонну промисловість країни
Довідково
Thales Group - компанія, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті. Фірма виробляє контейнери з апаратурою лазерного підсвічування цілей, системи радіоелектронної боротьби, оглядово-прицільні системи для літаків, кораблів та танків.
Нагадаємо
Навесні міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж планує залучити деяких своїх виробників зброї до виробництва вкрай необхідного військового обладнання безпосередньо в Україні.