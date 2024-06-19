Оружейная компания Thales, во время выставки вооружений Eurosatory, подписала три соглашения по развитию и сотрудничеству с украинской оружейной промышленностью. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс релиз компании.

Детали

Два соглашения французской компании касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (ранее – концерн "Укроборонпром").

Первое соглашение объявляет о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет привлечено к производству средств радиоэлектронной борьбы, оборудования тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны.

Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которой Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку оборудования в Украине.

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить боеприпасы и стрелять ими.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить боеприпасы и стрелять ими.

В краткосрочной перспективе эти договоренности еще больше укрепляют поддержку Thales по обеспечению готовности Вооруженных сил Украины. Двигаясь вперед, они также демонстрируют наше стремление через сотрудничество с ведущими украинскими игроками и поставщиками создать долгосрочную точку опоры в Украине и укрепить местную оборонную промышленность страны - - заявил старший исполнительный вице-президент по международному развитию Паскаль Сурисс.

Справочно

Thales Group-компания, специализирующаяся на авиации, обороне, безопасности и наземном транспорте. Фирма производит контейнеры с аппаратурой лазерной подсветки целей, системы радиоэлектронной борьбы, обзорно-прицельные системы для самолетов, кораблей и танков.

Напомним

Весной Министр обороны Франции Себастьян больницу заявил, что Париж планирует привлечь некоторых своих производителей оружия к производству крайне необходимого военного оборудования непосредственно в Украине.