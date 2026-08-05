Украина и Чехия разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул иностранцев на сумму свыше 8 миллионов гривен

Украинские и чешские правоохранители разоблачили мошеннический call-центр, в котором обманывали граждан Чехии под видом инвестиций в криптовалюту. Девять потерпевших потеряли более 8,4 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Украина и Чехия разоблачили мошеннический call-центр, который обманул инвесторов более чем на 8,4 млн грн. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках работы совместной следственной группы с участием украинских и чешских правоохранителей о подозрении сообщили 10 работникам киевского call-центра, которых подозревают в мошенничестве и легализации незаконно полученных доходов

Следователи выяснили, что в течение 2022–2025 годов участники схемы убеждали граждан Чехии инвестировать средства в криптовалюту. Чтобы заставить людей вкладывать все большие суммы, они создавали в личных кабинетах инвесторов видимость успешной торговли и роста прибыли.

На самом деле потерпевшие не получали никакого заработка, а после перевода средств теряли возможность их вернуть. В настоящее время установлено девять потерпевших — граждан Чехии. По данным следствия, причиненный им ущерб превышает 8,4 млн грн. Именно после обращений потерпевших в правоохранительные органы Чехии удалось начать совместное международное расследование, в результате которого установили лиц, причастных к мошеннической схеме

По имеющимся данным, среди подозреваемых были как работники, которые непосредственно общались с "инвесторами", заставляя их перечислять деньги, так и люди, занимавшиеся переводом валюты со счетов и последующей легализацией денег.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины. Прокуроры подали ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей"