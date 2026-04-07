Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены во время переговоров на Ближнем Востоке - Зеленский

Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо Луны
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника
Популярные новости
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих7 апреля, 10:04 • 27963 просмотра
Во время разговора с путиным Орбан предложил быть "мышкой, которая помогает льву" - Bloomberg7 апреля, 10:19 • 8726 просмотра
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатностьPhoto7 апреля, 10:31 • 27766 просмотра
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме - The Times7 апреля, 12:25 • 7818 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless17:09 • 4432 просмотра
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo20:02 • 164 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 29682 просмотра
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатностьPhoto7 апреля, 10:31 • 27920 просмотра
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих7 апреля, 10:04 • 28107 просмотра
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме7 апреля, 07:55 • 33465 просмотра
Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены во время переговоров на Ближнем Востоке - Зеленский

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности после успешных переговоров на Ближнем Востоке. Следующая неделя посвящена оборонному сотрудничеству.

Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены во время переговоров на Ближнем Востоке - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены и приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Залива, анонсировав, что следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами в Европе. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Мы готовим сейчас европейскую часть наших предложений по безопасности, которые на этих неделях были представлены, приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Залива. Они сейчас в войне, к сожалению. Их защита требовала срочной экспертизы, срочного реагирования. Мы это обеспечили – украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат – есть долгосрочные договоренности о сотрудничестве, именно о сотрудничестве в сфере безопасности. Точно так же это нужно и в Европе 

- сказал Зеленский. 

Он заявил, что следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами в Европе – совместные производства, модернизация обороны, программы финансирования обороны, координация в действиях по безопасности.

Украинские военные участвуют в консультациях относительно того, как дальше будет работать Ормузский пролив. Безопасное мореплавание – это глобальная ценность, мы это знаем из опыта защиты в Черном море. Нужно, чтобы все в мире это также ценили. Конечно, ситуация сейчас может меняться каждый день и довольно существенно, особенно учитывая то, что происходит с Ираном и в отношениях между Европой и Америкой. Но интересы наши долгосрочные – всех в Европе, прежде всего это интерес безопасности. У наших дипломатов есть и соответствующий запрос от стран Азии, я поручил все это оперативно проработать. Будут контакты и с лидерами, и работа на уровне МИД и на уровне других министерств. Главное, чтобы мы постоянно обеспечивали Украине реальные возможности для защиты 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Украина завершает согласование новых договоренностей с Турцией, которые должны укрепить энергетическую и логистическую безопасность, а также активизирует сотрудничество со странами Ближнего Востока и Залива.

