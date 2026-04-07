Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены во время переговоров на Ближнем Востоке - Зеленский
Киев • УНН
Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности после успешных переговоров на Ближнем Востоке. Следующая неделя посвящена оборонному сотрудничеству.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены и приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Залива, анонсировав, что следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами в Европе. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Мы готовим сейчас европейскую часть наших предложений по безопасности, которые на этих неделях были представлены, приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Залива. Они сейчас в войне, к сожалению. Их защита требовала срочной экспертизы, срочного реагирования. Мы это обеспечили – украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат – есть долгосрочные договоренности о сотрудничестве, именно о сотрудничестве в сфере безопасности. Точно так же это нужно и в Европе
Он заявил, что следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами в Европе – совместные производства, модернизация обороны, программы финансирования обороны, координация в действиях по безопасности.
Украинские военные участвуют в консультациях относительно того, как дальше будет работать Ормузский пролив. Безопасное мореплавание – это глобальная ценность, мы это знаем из опыта защиты в Черном море. Нужно, чтобы все в мире это также ценили. Конечно, ситуация сейчас может меняться каждый день и довольно существенно, особенно учитывая то, что происходит с Ираном и в отношениях между Европой и Америкой. Но интересы наши долгосрочные – всех в Европе, прежде всего это интерес безопасности. У наших дипломатов есть и соответствующий запрос от стран Азии, я поручил все это оперативно проработать. Будут контакты и с лидерами, и работа на уровне МИД и на уровне других министерств. Главное, чтобы мы постоянно обеспечивали Украине реальные возможности для защиты
Украина завершает согласование новых договоренностей с Турцией, которые должны укрепить энергетическую и логистическую безопасность, а также активизирует сотрудничество со странами Ближнего Востока и Залива.