Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены во время переговоров на Ближнем Востоке - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит европейскую часть предложений по безопасности, которые были представлены и приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Залива, анонсировав, что следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами в Европе. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Мы готовим сейчас европейскую часть наших предложений по безопасности, которые на этих неделях были представлены, приняты на переговорах на Ближнем Востоке и в странах Залива. Они сейчас в войне, к сожалению. Их защита требовала срочной экспертизы, срочного реагирования. Мы это обеспечили – украинская экспертиза сработала, все это признают. Как результат – есть долгосрочные договоренности о сотрудничестве, именно о сотрудничестве в сфере безопасности. Точно так же это нужно и в Европе - сказал Зеленский.

Он заявил, что следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами в Европе – совместные производства, модернизация обороны, программы финансирования обороны, координация в действиях по безопасности.

Украинские военные участвуют в консультациях относительно того, как дальше будет работать Ормузский пролив. Безопасное мореплавание – это глобальная ценность, мы это знаем из опыта защиты в Черном море. Нужно, чтобы все в мире это также ценили. Конечно, ситуация сейчас может меняться каждый день и довольно существенно, особенно учитывая то, что происходит с Ираном и в отношениях между Европой и Америкой. Но интересы наши долгосрочные – всех в Европе, прежде всего это интерес безопасности. У наших дипломатов есть и соответствующий запрос от стран Азии, я поручил все это оперативно проработать. Будут контакты и с лидерами, и работа на уровне МИД и на уровне других министерств. Главное, чтобы мы постоянно обеспечивали Украине реальные возможности для защиты - добавил Зеленский.

Украина завершает согласование новых договоренностей с Турцией, которые должны укрепить энергетическую и логистическую безопасность, а также активизирует сотрудничество со странами Ближнего Востока и Залива.