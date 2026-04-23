Украина готовит собственную систему ПВО вместе с Европой, к проекту хотят привлечь несколько стран – Зеленский

11:51 • 1748 просмотра
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
11:11 • 5676 просмотра
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Эксклюзив
10:30 • 14783 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
09:27 • 12275 просмотра
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
Эксклюзив
22 апреля, 16:29 • 27473 просмотра
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Эксклюзив
22 апреля, 15:42 • 56526 просмотра
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 апреля, 14:08 • 40594 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
22 апреля, 13:19 • 41367 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 66059 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
22 апреля, 12:30 • 24811 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
США перехватили по меньшей мере три иранских нефтяных танкера в азиатских водах – Reuters23 апреля, 04:34 • 11212 просмотра
Движение через Ормузский пролив снова практически остановилось после обстрелов и захвата судов ИраномPhoto23 апреля, 04:43 • 30241 просмотра
В Нижегородской области РФ горит нефтеперекачивающая станция "Горький" после атаки23 апреля, 04:50 • 19515 просмотра
Израиль массово сносит жилые дома на юге Ливана после перемирияPhoto23 апреля, 05:05 • 14515 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto07:30 • 14667 просмотра
публикации
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 11:23 • 4972 просмотра
Перекрестная аллергия – почему организм реагирует на фрукты из-за пыльцы растений10:41 • 9684 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
Эксклюзив
10:30 • 14793 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 66063 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 51694 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепр (город)
Львов
Реклама
УНН Lite
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto07:30 • 14859 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 104217 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 80589 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 70834 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 74907 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
FAB-500
Отопление

Украина готовит собственную систему ПВО вместе с Европой, к проекту хотят привлечь несколько стран – Зеленский

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Владимир Зеленский анонсировал создание отечественной ПВО совместно с Норвегией, Германией и Нидерландами. Проект призван преодолеть дефицит вооружения.

Украина готовит собственную систему ПВО вместе с Европой, к проекту хотят привлечь несколько стран – Зеленский

Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны совместно с европейскими партнерами. К проекту планируют привлечь ряд стран с мощным оборонным сектором. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

По словам президента, нынешний дефицит ПВО остается серьезным вызовом.

ПВО недостаточно. Мы только что подписали крутой пакет с Германией, но там такие сроки, которые стратегически нас усиливают, а тактически дефицит нужно закрывать другим 

– отметил он.

Зеленский сообщил, что Украина уже ведет работу над новым оборонным проектом.

Над ПВО, над украинским или украинско-европейским, или просто нашим отечественным ПВО мы будем работать с европейскими странами, у которых есть сильные компании – заявил Президент.

Среди государств, с которыми планируют сотрудничать, он назвал Норвегию, Германию и Нидерланды.

Это и Норвегия, и Германия, и Нидерланды. Мы еще хотим проговорить этот вопрос со Швецией 

– добавил Зеленский.

Главное, чтобы не было "путинленда" – Зеленский отреагировал на новость о переименовании Донбасса в "Donnyland"22.04.26, 19:35 • 2486 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаТехнологии
Война в Украине
Швеция
Норвегия
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина