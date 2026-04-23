Украина готовит собственную систему ПВО вместе с Европой, к проекту хотят привлечь несколько стран – Зеленский

Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны совместно с европейскими партнерами. К проекту планируют привлечь ряд стран с мощным оборонным сектором. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

По словам президента, нынешний дефицит ПВО остается серьезным вызовом.

ПВО недостаточно. Мы только что подписали крутой пакет с Германией, но там такие сроки, которые стратегически нас усиливают, а тактически дефицит нужно закрывать другим – отметил он.

Зеленский сообщил, что Украина уже ведет работу над новым оборонным проектом.

Над ПВО, над украинским или украинско-европейским, или просто нашим отечественным ПВО мы будем работать с европейскими странами, у которых есть сильные компании – заявил Президент.

Среди государств, с которыми планируют сотрудничать, он назвал Норвегию, Германию и Нидерланды.

Это и Норвегия, и Германия, и Нидерланды. Мы еще хотим проговорить этот вопрос со Швецией – добавил Зеленский.

