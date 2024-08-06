Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Украина должна выполнить рекомендации Международного валютного фонда о проведении открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. От этого в том числе будет зависеть получение иностранного финансирования в будущем. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Контекст

Ранее стало известно, что Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц уволил Светлану Рекрут с должности директора-распорядителя ФГВФЛ в связи с окончанием срока ее 5-летнего контракта. Сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет заместитель Рекрут Ольга Билай. По данным СМИ, админсовет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Среди претендентов - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш.

В одном из интервью Рекрут сообщила, что МВФ требует от Украины внесения изменений в законодательство в части проведения открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ. Сейчас такой процедуры в законодательстве нет. По ее словам, Киев взял на себя обязательства разработать и утвердить такую процедуру весной 2025 года. Не исключено, что Билай может остаться и.о. директора-распорядителя ФГВФЛ до проведения открытого конкурса на эту должность, ведь какой смысл назначать нового руководителя на полгода?

"Если МВФ требует по этой должности открытого конкурса - то украинской власти стоит не просто прислушаться, а так и сделать. Потому что если и дальше Украина будет шаг за шагом делать вопреки рекомендациям наших партнеров, у которых мы без конца берем разного рода помощь - от военной до финансовой, то в какой-то момент просто встанет вопрос предоставления этой помощи, или ее уменьшения", - отметил Новак.

Он добавил, что внутренняя политика в Украине у международных партнеров ассоциируется с коррупцией, и они считают, что мы "глубоко коррупционная страна". Поэтому, по мнению Новака, в вопросах назначения чиновников не стоит идти вопреки рекомендациям международных партнеров, особенно МВФ, от помощи которого мы будем зависимы еще минимум несколько лет.

Добавим

Ранее журналисты выяснили, что один из претендентов на должность директора-распорядителя ФГВФЛ Павел Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения. В частности, по данным СМИ, в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.