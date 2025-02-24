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Украина до сих пор не получила все обещанные системы ПВО - Зеленский

Украина до сих пор не получила все обещанные системы ПВО - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1078 просмотра

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Президент Украины заявил, что без членства в НАТО страна остается уязвимой к российским атакам. Зеленский напомнил о невыполненных обещаниях по передаче систем ПВО и подчеркнул необходимость гарантий безопасности.

Без гарантий безопасности мир в Украине невозможен, а россия продолжает атаковать, пока страна остается вне НАТО. Несмотря на обещания, Украина до сих пор не получила всех систем ПВО, необходимых для защиты от российских ударов.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в рамках заседания стран G7, передает УНН.

Большинство из вас были на саммите НАТО в США. Это был важный шаг в наших отношениях. Мы обсуждали, как россия, как голодная акула, продолжает нападать на Украину только потому, что мы остаемся вне НАТО. Если бы у нас был этот защитный щит - граница НАТО - путин никогда бы не решился продвинуть свое зло через границу нашей страны

- сказал Зеленский.

После трех лет полномасштабной войны Украина уже демонстрирует значительную силу для Альянса, и это не вопрос далекой перспективы, а реальность сегодняшнего дня. Зеленский напомнил, что на саммите НАТО Киеву пообещали передать системы ПВО для защиты от российских атак в качестве компенсации за отсутствие приглашения в Альянс.

Впрочем, по его словам, Украина до сих пор не получила всех обещанных систем, и это лишь один из примеров. По словам украинского лидера, если Украина будет оставаться вне НАТО, путь будет гораздо сложнее и дороже для всех. Ведь НАТО обеспечивает самые простые и дешевые гарантии безопасности.

В противном случае Украина потребует больше систем ПВО, большей финансовой поддержки и мощного военного присутствия для сдерживания России.

Поэтому мы должны выбрать правильный путь - самый быстрый и эффективный. Это должен быть наш путь, а не тот, что навязывает Путин. Без гарантий безопасности мира не будет

- сказал Зеленский. 

Напомним,

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на данном этапе не рассматривается. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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