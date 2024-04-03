Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Украина хочет от международных партнеров, чтобы военные бригады были укомплектованы. Чтобы у них было оружие защитить себя, Украину и не идти шагами назад, а наоборот иметь преимущество в современной технике. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает корреспондент УНН.

"На сегодня Украина во многом заинтересована, но по меньшей мере, что мы хотели бы, чтобы те бригады, которые есть в Украине, наши военные бригады были укомплектованы. И именно этого мы хотим от Финляндии и других наших партнеров", - сказал Зеленский.

Он заявил, что Украине не хватает превосходства, как на земле, так и в небе.

"Просто укомплектованные бригады, ребята, девушки у которых есть оружие защитить себя, защитить Украину и не идти шагами назад, а наоборот иметь преимущество в современной технике. Не хватает преимущества, как на земле, так и в небе. Я бы сфокусировался на том, чего у нас сейчас нет", - отметил Зеленский.

Дополнение

В конце марта Зеленский заявлял, что Украине удалось сдержать наступление россиян и стабилизировать ситуацию, но отразить еще одно наступление мы не в состоянии.