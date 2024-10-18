Уклонист Шабунин займется реформированием ГБР - СМИ

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Журналист Владимир Бойко обвинил Виталия Шабунина в получении статуса участника боевых действий без фактической службы.

СМИ должны обратить особое внимание на то, как глава "Центра противодействия коррупции", активист Виталий Шабунин стал участником боевых действий, ни разу не появившись в своем подразделении. Об этом пишет журналист и военнослужащий Владимир Бойко, передает УНН.

"Ждем обличительной публикации, как инвалид Шабунин стал военнослужащим и даже участником боевых действий, ни разу не явившись в своем подразделении. А также – сколько денег этот аферист получил от ВСУ в качестве денежного довольствия и дополнительного вознаграждения за, якобы, выполнение задач в условиях военного положения", - пишет Владимир Бойко.

Он напоминает, что в 16 лет активист получил временное удостоверение военнообязанного с записью о непригодности к военной службе. Эта запись была сделана на основании того, что у Шабунина есть на теле родинки. Впоследствии Шабунину удалось вообще сняться с военного учета, как непригодному к службе не только в мирное, но и военное время.

"Но после начала широкомасштабного вторжения этот агент перемен и моральный авторитет украинской нации понял, что купленное в 2000 году временное удостоверение военнообязанного его от мобилизации не спасет. Тем более что перед глазами он имел пример членкини правления псевдо-общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк, которая с началом войны вывезла своего мужа, также основателя ЦПК, Ореста Рудого, за границу по подложным документам. Тогда Шабунин и еще один отец-основатель ЦБК – трижды осужденний за квартирные кражи Шерембей – с целью избежать мобилизации в марте 2022 года обратились к командиру 207 отдельного батальона ТРО подполковника Юшко и были "задним числом" фиктивно оформлены на службу", - отмечает Бойко.

Напомним, что Шабунина неоднократно видели в общественных местах в то время, когда он должен проходить службу. Сам активист не комментирует обвинения в свой адрес, зато рассказал, что после проведенной им реформы Бюро экономической безопасности, таможни и налоговой, вскоре возьмется за Государственное бюро расследований.

В частности, об этом он отметил в видео-ответе на вопросы подписчиков, информирует "Закон и Бизнес". Мол, после всех предыдущих достижений, он приступит к реформе ГБР.

Ранее Шабунин сообщал, что провел реформу Верховного Суда, создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Высший антикоррупционный суд, реформировал Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия. Также, по словам Шабунина, именно он добился появления в Украине истребителей "F-16".

В то же время СМИ сообщали, что Шабунина разоблачили на том, что он присвоил джип Nissan Pathfinder, переданный как гуманитарная помощь для нужд ВСУ, и передвигался по ним по улицам Киева. В частности, суд обязал ДБР зарегистрировать соответствующее уголовное производство. Кроме того, ДБР возбудило против Шабунина еще два уголовных производства — по факту подделки документов от НАПК и уклонения от мобилизации. А НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением экспредседателем НАПК Александром Новиковым и его экс-заместителем Артемом Сытником, которые подписывали письма о липовых командировках Шабунина.

Лилия Подоляк

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