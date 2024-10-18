Ухилянт Шабунін займеться реформуванням ДБР - ЗМІ

ЗМІ мають звернути детальну увагу на те, як очільник "Центру протидії корупції", активіст Віталій Шабунін став учасником бойових дій, жодного разу не з’явившись у своєму підрозділі. Про це пише журналіст і військовослужбовець Володимир Бойко, передає УНН.

"Чекаємо викривальної публікації, як інвалід Шабунін став військовослужбовцем і навіть учасником бойових дій, жодного разу не з’явившись у своєму підрозділі. А також – скільки грошей цей аферист отримав від ЗСУ в якості грошового забезпечення та додаткової винагороди за, начебто, виконання завдань в умовах воєнного стану", - пише Володимир Бойко.

Він нагадує, що в 16 років активіст отримав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного із записом про непридатність до військової служби. Цей запис був зроблений на підставі того, що в Шабуніна є на тілі родимки. Згодом Шабуніну вдалось взагалі знятись з військового обліку, як непридатному до служби не тільки у мирний, але й у воєнний час.

"Але після початку широкомасштабного вторгнення цей агент змін і моральний авторитет української нації зрозумів, що куплене в 2000 році тимчасове посвідчення військовозобов’язаного його від мобілізації не врятує. Тим більше, що перед очима він мав приклад членкіні правління псевдо-громадської організації "Центр протидії корупції" Дар’ї Каленюк, яка з початком війни вивезла свого чоловіка, також засновника ЦПК, Ореста Рудого, за кордон по підроблених документах. Тоді Шабунін і ще один батько-засновник ЦПК – тричі засуджений за квартирні крадіжки Шерембей – з метою уникнути мобілізації в березні 2022 року звернулись до командира 207 окремого батальйону ТрО підполковника Юшка й були "заднім числом" фіктивно оформлені на службу", - зазначає Бойко.

Нагадаємо, що Шабуніна неодноразово бачили в громадських місцях у той час, коли він мав би проходити службу. Сам активіст не коментує звинувачення на своє адресу, натомість розповів, що після проведеної ним реформи Бюро економічної безпеки, митниці та податкової, невдовзі візьметься за Державне бюро розслідувань.

Зокрема, про це він зазначив у відео-відповіді на запитання підписників, інформує "Закон і Бізнес". Мовляв, після усіх попередніх здобутків, він візьметься за реформу ДБР.

Раніше В.Шабунін повідомляв, що провів реформу Верховного Суду, створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне антикорупційне бюро України та Вищий антикорупційний суд, реформував Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя. Также, за словами Шабуніна, саме він домігся появи в Україні винищувачів "F-16".

Водночас ЗМІ повідомляли, що Шабуніна викрили на тому, що він привласнив джип Nissan Pathfinder, переданий як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ, та пересувався ним вулицями Києва. Зокрема, суд зобов’язав ДБР зареєструвати відповідне кримінальне провадження. Крім того, ДБР порушило проти В.Шабуніна ще два кримінальні провадження — за фактом підробки документів від НАЗК та ухилення від мобілізації. А НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем ексголовою НАЗК Олександром Новіковим та його ексзаступником Артемом Ситником, які підписували листи про липові відрядження Шабуніна.