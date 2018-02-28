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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58520 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70213 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73131 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105852 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Группировку женщин-наркодельцов разоблачили в Киевской области

Группировку женщин-наркодельцов разоблачили в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 13534 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Киевской области задержана наркогруппировка, которая состоит преимущественно из женщин. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"В состав группировки входили 5 жителей столичного региона, 4 из которых - женщины, включая ранее судимого за аналогичное преступление организатора. Они продавали наркозависимым жителям столицы и области особо опасное наркотическое средство - метадон и сильнодействующие лекарственные средства - сонат и димедрол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наркодельцы были вооружены переработанными пистолетами. Свой товар они продавали или из рук в руки или путем так называемых закладок.

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Во время 6 санкционированных обысков в домовладениях подозреваемых изъято наркотиков на 800 тыс. грн, а именно: 400 г метадона, 300 таблеток соната и 300 таблеток димедрола. Также деньги, оружие, карты и мобильные телефоны для координации наркотрафика.

До задержания членов ОПГ, правоохранители предварительно провели около 20 оперативных закупок наркотиков.

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В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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