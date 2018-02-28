Угруповання жінок-наркоділків викрили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Київській області затримано наркоугруповання, яке складалося переважно із жінок. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“До складу угруповання входили 5 жителів столичного регіону, 4 з яких — жінки, включаючи раніше судиму за аналогічний злочин організаторку. Вони продавали наркозалежним жителям столиці та області особливо небезпечний наркотичний засіб — метадон та сильнодіючі лікарські засоби — сонат і димедрол”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наркоділки були озброєні переробленими пістолетами. Свій товар вони продавали або з рук в руки або шляхом так званих закладок.
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Під час 6 санкціонованих обшуків у домоволодіннях підозрюваних вилучено наркотиків на 800 тис грн, а саме: 400 г метадону, 300 пігулок сонату та 300 пігулок димедролу. Також гроші, зброю, картки та мобільні телефони для координування наркотрафіку.
До затримання членів ОЗУ, правоохоронці попередньо провели близько 20 оперативних закупівель наркотиків.
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Стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.