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Угроза ракетных ударов остается: В Черном море находится вражеский корабль-ракетоноситель

Угроза ракетных ударов остается: В Черном море находится вражеский корабль-ракетоноситель

Киев  •  УНН

 • 3487 просмотра

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В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 8 кораблей рф, из них 3 ракетоносителя.

В Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы (ВМС) ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 26.12.2024 в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.

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За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

ВМС ВСУ напомнили, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним,

Накануне враг вывел в Черное море 4 ракетоносителя, суммарный залп которых составляет 28 ракет типа "Калибр".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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