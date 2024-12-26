Угроза ракетных ударов остается: В Черном море находится вражеский корабль-ракетоноситель
Киев • УНН
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 8 кораблей рф, из них 3 ракетоносителя.
В Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы (ВМС) ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 26.12.2024 в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 25 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
ВМС ВСУ напомнили, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним,
Накануне враг вывел в Черное море 4 ракетоносителя, суммарный залп которых составляет 28 ракет типа "Калибр".