Угроза обстрела Украины из «Орешника» сохраняется - Bloomberg со ссылкой на источники
Киев • УНН
По данным Bloomberg, Россия может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по Украине. США не считают это оружие меняющим "правила игры".
Существует вероятность, что рф может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности, известной как "Орешник" по Украине. Об этом сообщил Bloomberg, передает УНН.
россия может попытаться запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине в ближайшие дни
Bloomberg пояснил об источнике вышеупомянутой информации - ее сообщил чиновник, который "попросил не называть свое имя, поскольку оценка не была обнародована".
"Президент Владимир Путин обладает лишь небольшой частю экспериментальной ракеты, известной как "Орешник".
она несет меньшую боеголовку в отличие от других ракет, которые россия уже выпустила по Украине
При этом США не считают это оружие "меняющим правила игры", сказал чиновник.
Напомним,
УНН передавал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: путин демонстрирует ракеты "орешник" для срыва мирных усилий Трампа. По словам Зеленского, российский диктатор пытается обострить ситуацию, чтобы заставить США принимать условия россии.
российские СМИ сообщают о попытке атаки беспилотника на полигон Капустин Яр, что расположен астраханской области рф.
СНБО: россия продолжает информационные манипуляции, используя пропаганду страха для влияния на Запад. Размещение "орешника" в Беларуси, как и предыдущие заявления о ядерном оружии, имеет сугубо информационный характер и призвано запугать гражданское население и изменить общественные настроения в Европе.
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