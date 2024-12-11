Угроза обстрела Украины из «Орешника» сохраняется - Bloomberg со ссылкой на источники

Существует вероятность, что рф может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности, известной как "Орешник" по Украине. Об этом сообщил Bloomberg, передает УНН.

россия может попытаться запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине в ближайшие дни

Bloomberg пояснил об источнике вышеупомянутой информации - ее сообщил чиновник, который "попросил не называть свое имя, поскольку оценка не была обнародована".

"Президент Владимир Путин обладает лишь небольшой частю экспериментальной ракеты, известной как "Орешник".

она несет меньшую боеголовку в отличие от других ракет, которые россия уже выпустила по Украине