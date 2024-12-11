Ракетный удар рф по Запорожью: в больнице умер 74-летний мужчина
Киев • УНН
В больнице Запорожья умер 74-летний мужчина, который пострадал от ракетного удара рф. Общее количество погибших в результате атаки возросло до 9 человек.
В результате удара рф по Запорожью количество жертв возросло до 9 - в больнице умер 74-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Несмотря на усилия медиков в больнице (Запорожье - ред.) умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина", - сообщил Федоров.
По словам главы ОВА, вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней.
"Не простим", - резюмировал он.
Ракетный удар по клинике в Запорожье: среди 29 пострадавших 5-летняя девочка11 дек. 2024, 09:15 • 15128 просмотров