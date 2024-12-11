Ракетный удар рф по Запорожью: в больнице умер 74-летний мужчина

В результате удара рф по Запорожью количество жертв возросло до 9 - в больнице умер 74-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Несмотря на усилия медиков в больнице (Запорожье - ред.) умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина", - сообщил Федоров.

По словам главы ОВА, вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней.

"Не простим", - резюмировал он.

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