Ракетный удар по клинике в Запорожье: среди 29 пострадавших 5-летняя девочка
Киев • УНН
Российская ракета полностью разрушила частную медицинскую клинику в центре Запорожья. В результате атаки 7 человек погибли, 22 ранены, среди которых 5-летняя девочка.
Вчера, 10 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по частной медицинской клинике в центре Запорожья. В результате атаки погибли 7 человек, еще 22 получили ранения. Среди пострадавших - 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
Детали
Ракета полностью разрушила здание клиники, где находились медики и пациенты. Взрывной волной повреждены соседние многоэтажные дома и транспортные средства.
Сейчас известно о 29 пострадавших: 7 человек погибли, 22 - ранены, из них - 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка
Под завалами могут оставаться люди. Спасатели, полицейские и экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
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Напомним,
В результате вражеского удара по городу повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания.