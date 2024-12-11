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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по клинике в Запорожье: среди 29 пострадавших 5-летняя девочка

Ракетный удар по клинике в Запорожье: среди 29 пострадавших 5-летняя девочка

Киев  •  УНН

 • 4601 просмотра

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Российская ракета полностью разрушила частную медицинскую клинику в центре Запорожья. В результате атаки 7 человек погибли, 22 ранены, среди которых 5-летняя девочка.

Вчера, 10 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по частной медицинской клинике в центре Запорожья. В результате атаки погибли 7 человек, еще 22 получили ранения. Среди пострадавших - 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Детали

Ракета полностью разрушила здание клиники, где находились медики и пациенты. Взрывной волной повреждены соседние многоэтажные дома и транспортные средства.

Сейчас известно о 29 пострадавших: 7 человек погибли, 22 - ранены, из них - 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка

- говорится в сообщении полиции.

Под завалами могут оставаться люди. Спасатели, полицейские и экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.

 Если вы потеряли связь с родными или знакомыми, обращайтесь по спецлинии «102» или по номеру 0504529195

- призывают в полиции.

Напомним,

В результате вражеского удара по городу повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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