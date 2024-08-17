Экспертиза показала, что вода на немецкой военной базе в Кельне не была загрязнена. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам военного представителя, результаты анализов свидетельствуют, что водопроводная вода на немецкой военной базе не была загрязнена.

Результаты тестов показывают, что пороги безопасности, предусмотренные немецкими правилами по питьевой воде, не были превышены. Воду можно снова потреблять, - говорится в сообщении.

Напомним

14 августа стало известно, что на авиабазе НАТО в Гайленкирхене расследуют случай возможного загрязнения питьевой воды. Ранее подобный инцидент произошел в казармах ВВС ФРГ под Кельном, где могли отравить воду.

Позже депутаты Бундестага предположили причастность россии к инцидентам на военных базах в Германии.