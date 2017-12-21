Венгрия заблокирует решение Еврокомиссии относительно санкций против Польши

Господин Шемьен заявил: “Польско-венгерская дружба и верность правительства Венгрии соблюдению договоров обязывает нас выступить против решения ЕК на всех форумах”.

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Ранее первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил о запуске санкийнои процедуры по Польше из-за начала судебной реформы.

Напоминаем, президент Польши подписал два противоречивых законы в рамках судебной реформы.