Венгрия заблокирует решение Еврокомиссии относительно санкций против Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен раскритиковал решение Еврокомиссии ввести санкции против Польши за принятие законов о судебной реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Господин Шемьен заявил: “Польско-венгерская дружба и верность правительства Венгрии соблюдению договоров обязывает нас выступить против решения ЕК на всех форумах”.
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Ранее первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил о запуске санкийнои процедуры по Польше из-за начала судебной реформы.
Напоминаем, президент Польши подписал два противоречивых законы в рамках судебной реформы.