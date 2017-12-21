Угорщина заблокує рішення Єврокомісії стосовно санкцій проти Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн розкритикував рішення Єврокомісії ввести санкції проти Польщі за прийняття законів стосовно судової реформи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Пан Шем’єн заявив: “Польско-угорська дружба і вірність уряду Угорщини дотриманню договорів зобов’язує нас виступити проти рішення ЄК на усіх форумах”.
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Раніше перший віце-голова Єврокомісії Франс Тіммерманс повідомив про запуск санкійної процедури стосовно Польщі через початок судової реформи.
Нагадуємо, президент Польщі підписав два суперечливі закони в рамках судової реформи.