Венгрия выступила против нового пакета санкций против россии - СМИ

Цитата

«Они создают трудности везде, где только могут, — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, ознакомленный с информацией о встречах. – Это становится достаточно предсказуемым».

Дополнение

Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против рф.

Послы ЕС обсудили 9-й пакет санкций в отношении россии 7 декабря вечером, и ожидаются, по данным журналиста Рикарда Йозвяка, "дальнейшие действия в пятницу".