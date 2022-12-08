Венгрия выступила против нового пакета санкций против россии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время встречи послов ЕС накануне Венгрия, уже наложившая вето на пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро во вторник, выступила против нового пакета санкций против россии, говорится в материале Financial Times, пишет УНН.
Цитата
«Они создают трудности везде, где только могут, — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, ознакомленный с информацией о встречах. – Это становится достаточно предсказуемым».
Дополнение
Еврокомиссия анонсировала девятый пакет санкций против рф.
Послы ЕС обсудили 9-й пакет санкций в отношении россии 7 декабря вечером, и ожидаются, по данным журналиста Рикарда Йозвяка, "дальнейшие действия в пятницу".