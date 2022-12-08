Угорщина виступила проти нового пакету санкцій проти росії - ЗМІ

Цитата

«Вони створюють труднощі скрізь, де тільки можуть, — сказав високопоставлений чиновник ЄС, ознайомлений з інформацією про зустрічі. - Це стає досить передбачуваним».

Доповнення

Єврокомісія анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти рф.

Посли ЄС обговорили 9-й пакет санкцій щодо росії 7 грудня ввечері, і очікуються, за даними журналіста Рікарда Йозвяка, "подальші дії в п'ятницю".