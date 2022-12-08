Угорщина виступила проти нового пакету санкцій проти росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час зустрічі послів ЄС напередодні Угорщина, яка вже наклала вето на пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро у вівторок, виступила проти нового пакету санкцій проти росії, йдеться у матеріалі Financial Times, пише УНН.
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«Вони створюють труднощі скрізь, де тільки можуть, — сказав високопоставлений чиновник ЄС, ознайомлений з інформацією про зустрічі. - Це стає досить передбачуваним».
Доповнення
Єврокомісія анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти рф.
Посли ЄС обговорили 9-й пакет санкцій щодо росії 7 грудня ввечері, і очікуються, за даними журналіста Рікарда Йозвяка, "подальші дії в п'ятницю".