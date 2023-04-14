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Венгрия заключила с беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере использования российских ядерных технологий

Венгрия заключила с беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере использования российских ядерных технологий

Киев • УНН

 • 830692 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Венгрия заключила с беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере использования российских ядерных технологий, которые применяются на АЭС обеих стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на польский "Wprost".

Цитата

"Для нас это очень важное соглашение, потому что мы будем строить такие же энергоблоки, которые уже используются в Беларуси", – сказал Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Детали

Об усилении сотрудничества с Беларусью в сферах, на которые не распространяются санкции, заявил Петер Сийярто после встречи в Будапеште со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Как пишет издание, глава МИД Венгрии подчеркнул, что для перспектив мира в российско-украинской войне важно сохранить каналы связи, и поэтому, несмотря на ожидаемую критику со стороны Запада, он принял представителя белорусского правительства.

Министр иностранных дел в правительстве Виктора Орбана отметил, что беларусь является "надежным и предсказуемым транзитным партнером Венгрии, который обеспечивает бесперебойные поставки нефти" через нефтепровод "Дружба".

По итогам встречи было подписано соглашение, согласно которому беларусь и Венгрия будут развивать сотрудничество в использовании российских ядерных технологий, используемых на АЭС обеих стран.

Документ – в присутствии главы МИД Венгрии и его белорусского коллеги – подписали представители венгерского концерна "Paks 2" и минэнерго беларуси.

Напомним

Глава МИДа Беларуси призвал к "перемирию" и переговорам между рф и Украиной.

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