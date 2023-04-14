Венгрия заключила с беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере использования российских ядерных технологий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Венгрия заключила с беларусью соглашение о сотрудничестве в сфере использования российских ядерных технологий, которые применяются на АЭС обеих стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на польский "Wprost".
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"Для нас это очень важное соглашение, потому что мы будем строить такие же энергоблоки, которые уже используются в Беларуси", – сказал Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
Детали
Об усилении сотрудничества с Беларусью в сферах, на которые не распространяются санкции, заявил Петер Сийярто после встречи в Будапеште со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Как пишет издание, глава МИД Венгрии подчеркнул, что для перспектив мира в российско-украинской войне важно сохранить каналы связи, и поэтому, несмотря на ожидаемую критику со стороны Запада, он принял представителя белорусского правительства.
Министр иностранных дел в правительстве Виктора Орбана отметил, что беларусь является "надежным и предсказуемым транзитным партнером Венгрии, который обеспечивает бесперебойные поставки нефти" через нефтепровод "Дружба".
По итогам встречи было подписано соглашение, согласно которому беларусь и Венгрия будут развивать сотрудничество в использовании российских ядерных технологий, используемых на АЭС обеих стран.
Документ – в присутствии главы МИД Венгрии и его белорусского коллеги – подписали представители венгерского концерна "Paks 2" и минэнерго беларуси.
Напомним
Глава МИДа Беларуси призвал к "перемирию" и переговорам между рф и Украиной.