Угорщина уклала з білоруссю угоду про співпрацю у сфері використання російських ядерних технологій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Угорщина уклала з білоруссю угоду про співпрацю у сфері використання російських ядерних технологій, які застосовуються на АЕС обох країн. Про це пише УНН з посилання на польський "Wprost".
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"Для нас це дуже важлива угода, тому що ми будемо будувати такі ж енергоблоки, які вже використовуються в Білорусі", – сказав Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто.
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Про посилення співпраці з Білоруссю у сферах, на які не поширюються санкції, заявив Петер Сійярто після зустрічі в Будапешті зі своїм білоруським колегою сергієм алейником.
Як пише видання, глава МЗС Угорщини підкреслив, що для перспектив миру в російсько-українській війні важливо зберегти канали зв'язку, і тому, незважаючи на очікувану критику з боку Заходу, він прийняв представника білоруського уряду.
Міністр закордонних справ в уряді Віктора Орбана зазначив, що білорусь є "надійним і передбачуваним транзитним партнером Угорщини, який забезпечує безперебійне постачання нафти" через нафтопровід "Дружба".
За підсумками зустрічі було підписано угоду, згідно з якою білорусь та Угорщина розвиватимуть співпрацю у використанні російських ядерних технологій, які використовуються на АЕС обох країн.
Документ – у присутності глави МЗС Угорщини та його білоруського колеги – підписали представники угорського концерну "Paks 2" та міненерго білорусі.
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