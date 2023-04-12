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Глава мзс білорусі закликав до "перемир'я" та переговорів України та рф

Глава мзс білорусі закликав до "перемир'я" та переговорів України та рф

Київ • УНН

 • 787971 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Глава мзс білорусі сергій алейник під час візиту до Угорщини вирішив зробити заяву по Україні - закликати до "перемир'я" та переговорів з рф, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

Деталі

"Ми не могли залишити без уваги тему України, сусідньої для обох наших країн. І ми вважаємо складними та комплексними причини початку конфлікту. Ми переконані в тому, що ситуація спровокована і роздмухується зусиллями США та їх сателітів", - зазначив глава мзс білорусі.

алейник звернув увагу на колосальні людські жертви та мільйони біженців унаслідок "конфлікту".

"... позиція Мінська однозначна - треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я та розпочинати переговори. Чим раніше - тим краще. білорусь, як і Угорщина, - на боці миру", - сказав глава мзс білорусі.

алейник додав, що "перемир'я" має бути оголошено "без права переміщення, перегрупування військ з обох боків, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили".

"Усі питання територіальної, відновної безпеки потрібно і можливо вирішувати за столом переговорів. Ми неодноразово наголошували на цій позиції...", - додав алейник.

він також заявив, що мінськ нібито вживав і вживатиме всіх можливих зусиль для деескалації цього конфлікту.

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Раніше

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю CNN, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як путін зрозуміє, що він не виграє.

Додамо

рф розпочала повномасштабний наступ на Україну 24 лютого 2022 року. росія використовує білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні.

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