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Глава мид беларуси призвал к "перемирию" и переговорам Украины и рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Глава мид беларуси сергей алейник во время визита в Венгрию решил сделать заявление по Украине - призвать к "перемирию" и переговорам с рф, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Детали

"Мы не могли оставить без внимания тему Украины, соседней для обеих наших стран. И мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы убеждены в том, что ситуация спровоцирована и раздувается усилиями США и их сателлитов", - отметил глава мид беларуси.

алейник обратил внимание на колоссальные человеческие жертвы и миллионы беженцев в результате "конфликта".

"...позиция минска однозначна - надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры. Чем раньше - тем лучше. беларусь, как и Венгрия, - на стороне мира", - сказал глава мид беларуси.

алейник добавил, что "перемирие" должно быть объявлено "без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы".

"Все вопросы территориальной, восстановительной безопасности нужно и возможно решать за столом переговоров. Мы неоднократно подчеркивали эту позицию...", - добавил алейник.

он также заявил, что минск якобы предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации этого конфликта.

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Ранее

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье CNN, что любые переговоры о прекращении войны в Украине начнутся только после того, как путин поймет, что он не выиграет.

Добавим

рф начала полномасштабное наступление на Украину 24 февраля 2022 года. россия использует беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

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