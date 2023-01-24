"На поступки треба змушувати росію, а не Україну" – міністр Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Партнери Києва повинні змусити росію , а не Україну піти на поступки щодо резолюції про припинення 11-місячної війни. Про це у статті для Politico написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Якщо все міжнародне співтовариство займе тверду, консолідовану позицію, то росія не матиме іншого виходу, окрім як припинити вбивства українців і вступити в справжні предметні переговори. Єдина воля світу - запорука ефективної дипломатії та досягнення міцного миру на багато десятиліть уперед", - заявив Дмитро Кулеба.
Деталі
Недоліки Мінського процесу не повинні повторитись. По суті, вони мають бути прикладом того, як не треба домовлятися з росією. Дипломатичною мовою "Мінськ" став умовним позначенням спроб домовитися про припинення війни, яка призводить лише до протилежного результату і дозволяє агресору розпочати ще більш криваву та жорстку агресію, написав міністр закордонних справ.
Однією з найсерйозніших помилок мінського діалогу було "дозволити росії повірити в те, що питання Криму не обговорюється", додав він.
"Немає і ніколи не було різниці між Кримом, Донбасом, Херсоном, Києвом та іншими (українськими) регіонами. Кожен із них важливий для реального забезпечення європейської та світової безпеки", - заявив Кулеба.
Далі Кулеба продовжив, що росія намагається переграти Україну та міжнародну спільноту, бо їй не вдалося досягти цілей, які вона поставила перед початком війни у лютому минулого року. росія дуже хоче саме "паузи, а не миру".
"Будь-який гіпотетичний "Мінськ-3" може мати лише один результат: ще більш кровопролитну війну, яка торкнеться не лише України, а й втягне у себе весь євроатлантичний простір та світ загалом. Повторення помилок не призведе до кращих результатів", - додав він.
Додамо
Мінські угоди були спрямовані на досягнення припинення вогню між Україною та підтримуваними росією бойовиками у східних районах Донецька та Луганська.
Захоплення росією Криму у 2014 році та подальші події 2014-2022 років на сході України багатьма експертами розглядаються як прелюдія до нинішньої війни.