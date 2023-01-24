"На уступки надо заставлять россию, а не Украину" - министр Кулеба

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"Если все международное сообщество займет твердую, консолидированную позицию, то у россии не будет другого выхода, кроме как прекратить убийства украинцев и вступить в настоящие предметные переговоры. Единая воля мира - залог эффективной дипломатии и достижения прочного мира на многие десятилетия вперед", - заявил Дмитрий Кулеба.

Детали

Недостатки Минского процесса не должны повториться. По сути, они должны служить примером того, как не надо договариваться с россией. На дипломатическом языке "Минск" стал условным обозначением попыток договориться о прекращении войны, которая приводит лишь к противоположному результату и позволяет агрессору начать еще более кровавую и жесткую агрессию, написал министр иностранных дел.

Одной из самых серьезных ошибок минского диалога было "позволить россии поверить в то, что вопрос Крыма не обсуждается".

"Нет и никогда не было разницы между Крымом, Донбассом, Херсоном, Киевом и другими (украинскими) регионами. Каждый из них важен для реального обеспечения европейской и мировой безопасности", - заявил Кулеба.

Далее Кулеба продолжил, что россия пытается переиграть Украину и международное сообщество, потому что ей не удалось достичь целей, которые она поставила перед началом войны в феврале прошлого года. россия очень хочет именно "паузы, а не мира".

"Любой гипотетический "Минск-3" может иметь только один результат: еще более кровопролитную войну, которая коснется не только Украины, но и втянет в себя все евроатлантическое пространство и мир в целом. Повторение ошибок не приведет к лучшим результатам", - добавил он.

Добавим

Минские соглашения были направлены на достижение прекращения огня между Украиной и поддерживаемыми россией боевиками в восточных районах Донецка и Луганска.

Захват россией Крыма в 2014 году и последующие события 2014-2022 годов на востоке Украины многими экспертами рассматриваются как прелюдия к нынешней войне.