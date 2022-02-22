Венгрия разместит войска у границы с Украиной - министр обороны

Детали

Вооруженные силы Венгрии будут выполнять гуманитарные задачи, а также закроют границу Украины с Венгрией, "чтобы гарантировать, что никакие вооруженные формирования не смогут проникнуть на территорию", заявил министр обороны страны Тибор Бенке.

"Безопасность Венгрии - это самое важное, мы укрепляем украинско-венгерскую границу", - говорится в сообщении Минобороны страны.

Премьер-министр Венгрии-националист Виктор Орбан известен своей жесткой позицией по миграции.

В противовес этому соседняя Румыния, как указано, сообщила, что может принять полмиллиона беженцев, если кризис обострится.

"Есть несколько оценок, но мы могли бы принять более 500 тысяч беженцев, то есть... то количество, к которому мы подготовились", - сказал журналистам министр обороны страны Василе Дынку.

Дополнение

Сегодня были заявления министров обороны и других европейских стран.

Так, признание Россией так называемых "Л/ДНР" "независимыми" является "необоснованным актом", заявили министры обороны Великобритании, Нидерландов, стран Балтии и Северной Европы.

Министры обороны десяти стран входят в состав Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) под руководством Великобритании и опубликовали заявление после встречи в Лестершире.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в частности, что JEF проведет "учения по свободе передвижения" в ближайшие недели в Балтийском море. Министры обороны стран Балтии призвали к размещению дополнительных сил НАТО в их странах и усилению военной поддержки.

Уоллес сказал, что "мы абсолютно готовы сделать еще больше, если будет нужно, потому что нам нужно отправить этот четкий сигнал президенту Путину".

Тем временем, болгарское министерство обороны сообщило во вторник, что на этой неделе в Болгарию прибудут до 150 американских военнослужащих и военной техники для совместных учений. Во вторник и четверг американские солдаты и бронетехника будут переправляться из Румынии в Болгарию, чтобы принять участие в учении, направленном на повышение оперативной совместимости войск, говорится в сообщении министерства.

На прошлой неделе министр обороны страны Стефан Янев заявил, что подразделение армии США будет находиться на военной базе Ново-Село в восточной Болгарии для совместных учений. А Испания направила четыре истребителя Eurofighter в Болгарию, чтобы поддержать ее в охране воздушного пространства до конца марта.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.