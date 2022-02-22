Угорщина розмістить війська біля кордону з Україною - міністр оборони

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Збройні сили Угорщини виконуватимуть гуманітарні завдання, а також закриють кордон України з Угорщиною, "щоб гарантувати, що жодні збройні формування не зможуть проникнути на територію", заявив міністр оборони країни Тібор Бенко.

"Безпека Угорщини – це найважливіше, ми зміцнюємо українсько-угорський кордон", – йдеться у повідомленні Міноборони країни.

Прем'єр-міністр Угорщини-націоналіст Віктор Орбан відомий своєю жорсткою позицією щодо міграції.

На противагу цьому сусідня Румунія, як вказано, повідомила, що може прийняти пів мільйона біженців, якщо криза загостриться.

"Є кілька оцінок, але ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, тобто... кількість, до якої ми підготувалися", - сказав журналістам міністр оборони країни Василе Динку.

Доповнення

Сьогодні були заяви міністрів оборони й інших європейських країн.

Так, визнання Росією так званих "Л/ДНР" "незалежними" є "необґрунтованим актом", заявили міністри оборони Великої Британії, Нідерландів, країн Балтії та Північної Європи.

Міністри оборони десяти країн входять до складу Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) під керівництвом Великої Британії та опублікували заяву після зустрічі у Лестерширі.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив зокрема, що Він сказав, що JEF проведе "навчання зі свободи пересування" найближчими тижнями у Балтійському морі. Міністри оборони країн Балтії закликали до розміщення додаткових сил НАТО в їхніх країнах та посилення військової підтримки.

Воллес сказав, що "ми абсолютно готові зробити ще більше, якщо буде потрібно, тому що нам потрібно надіслати цей чіткий сигнал президентові Путіну".

Тим часом, болгарське міністерство оборони повідомило у вівторок, що цього тижня до Болгарії прибудуть до 150 американських військовослужбовців і військової техніки для спільних навчань. У вівторок і четвер американські солдати і бронетехніка переправлятимуться з Румунії в Болгарію, щоб взяти участь у навчанні, спрямованому на підвищення оперативної сумісності військ, йдеться у повідомленні міністерства.

Минулого тижня міністр оборони країни Стефан Янев заявив, що підрозділ Stryker армії США перебуватиме на військовій базі Ново-Село у східній Болгарії для спільних навчань. А Іспанія направила чотири винищувачі Eurofighter до Болгарії, щоб підтримати її в охороні повітряного простору до кінця березня.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.