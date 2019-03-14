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Венгрия платит украинским учителям на Закарпатье за преподавание на венгерском языке – Гриневич

Киев • УНН

 • 12715 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что власть Венгрии платит украинским учителям на Закарпатье за преподавание на венгерском языке. Об этом она сообщила в эфире радио НВ, передает УНН.

Венгрия платит украинским учителям на Закарпатье за преподавание на венгерском языке – Гриневич

"Очевидно, что венгры, например, не хотят менять ничего - "давайте все предметы будут в школах на венгерском языке". Мы уже видим, к чему это привело. Очень часто является сопротивление со стороны учителей, так как не секрет, что Венгрия как страна доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке", - заявила Гриневич.

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Кроме того, министр назвала текущую языковую ситуацию в Закарпатье такой, которая дискриминирует детей.

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Как сообщал УНН, Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, но следует своей политике относительно нацменьшинств, и не поддержит проведение Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине будут нарушаться права венгерского нацменьшинства.

Напомним, что после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский язык образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

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