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Угорщина платить українським вчителям на Закарпатті за викладання угорською мовою – Гриневич

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що влада Угорщини платить українським вчителям на Закарпатті за викладання угорською мовою. Про це вона повідомила в ефірі радіо НВ, передає УНН.

Угорщина платить українським вчителям на Закарпатті за викладання угорською мовою – Гриневич

"Очевидно, що угорці, наприклад, не хочуть змінювати нічого - "давайте всі предмети будуть в школах угорською мовою". Ми вже бачимо, до чого це призвело. Дуже часто є опір з боку вчителів, тому що не секрет, що Угорщина як країна доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою", - заявила Гриневич.

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Крім того, міністр назвала поточну мовну ситуацію на Закарпатті такою, що дискримінує дітей.

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Як повідомляв УНН, Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але слідує своїй політиці щодо нацменшин, і не буде підтримувати проведення Комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні будуть порушуватися права угорської нацменшини.

Нагадаємо, що після ухвалення у 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

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