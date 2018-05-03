Венгрия не будет блокировать следующий саммит Украина-НАТО - журналист

"Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе. Это означает, что Порошенко должен быть готов остаться на саммит НАТО 11-12 июля. Венгрия позволяет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и Венгрию урегулировать все разногласия.

По словам эксперта, заявления Генерального секретаря НАТО о необходимости урегулировать разногласия между Венгрией и Украиной означают, что Киев должен постоянно пытаться начать диалог с Будапештом.