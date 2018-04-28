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Експерт про розбіжності Угорщини і України в рамках НАТО: можуть втрутитися США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Заяви Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга про необхідність врегулювати розбіжності між Угорщиною та Україною означають, що Київ має постійно намагатись розпочати діалог з Будапештом. Про це у коментарі УНН повідомив політичний експерт Тарас Чорновіл.

Експерт про розбіжності Угорщини і України в рамках НАТО: можуть втрутитися США

"Оскільки мови немає про реальну проблему, то оце звернення лідера НАТО фактично означає "Ну знову запропонуйте, пропонуйте постійно, щоб запрошення до переговорів звучало непреривно", - заявив Чорновіл.

Так, експерт вважає, що Україна зараз для НАТО важлива, і якщо на Заході вважатимуть, що дії Угорщини несуть загрозу для НАТО, то можливе втручання США.

"Вплив такої країни як США на Угорщину дуже сильний. Якщо зараз у США дійдуть висновку, що дії Угорщини можуть бути загрозою для НАТО, я думаю, що може бути втручання США, а ігнорувати втручання США точно ніхто в Угорщині не посміє", - відзначив він.

Також Чорновіл повідомив, що у України є можливість врегулювати цю ситуацію, оскільки є прецеденти міжнародних домовленостей з такими країнами, як Румунія, Болгарія, Греція, Польша і т.д.

Проте Угорщина чомусь не хоче робити кроки на зустріч розв’язання цієї проблеми і постійно звинувачує Україну в тому, що Україна не йде на зустріч.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Україну та Угорщину врегулювати всі розбіжності.

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