Експерт про розбіжності Угорщини і України в рамках НАТО: можуть втрутитися США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Заяви Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга про необхідність врегулювати розбіжності між Угорщиною та Україною означають, що Київ має постійно намагатись розпочати діалог з Будапештом. Про це у коментарі УНН повідомив політичний експерт Тарас Чорновіл.
"Оскільки мови немає про реальну проблему, то оце звернення лідера НАТО фактично означає "Ну знову запропонуйте, пропонуйте постійно, щоб запрошення до переговорів звучало непреривно", - заявив Чорновіл.
Так, експерт вважає, що Україна зараз для НАТО важлива, і якщо на Заході вважатимуть, що дії Угорщини несуть загрозу для НАТО, то можливе втручання США.
"Вплив такої країни як США на Угорщину дуже сильний. Якщо зараз у США дійдуть висновку, що дії Угорщини можуть бути загрозою для НАТО, я думаю, що може бути втручання США, а ігнорувати втручання США точно ніхто в Угорщині не посміє", - відзначив він.
Також Чорновіл повідомив, що у України є можливість врегулювати цю ситуацію, оскільки є прецеденти міжнародних домовленостей з такими країнами, як Румунія, Болгарія, Греція, Польша і т.д.
Проте Угорщина чомусь не хоче робити кроки на зустріч розв’язання цієї проблеми і постійно звинувачує Україну в тому, що Україна не йде на зустріч.
Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Україну та Угорщину врегулювати всі розбіжності.