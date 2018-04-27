У НАТО закликали Україну і Угорщину врегулювати розбіжності
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У НАТО закликали Україну і Угорщину врегулювати розбіжності. Про це на прес-конференції заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає УНН.
"Ми зустрічалися з угорським міністром закордонних справ. Між Угорщиною і Україною є розбіжності, тому зустріч на міністерському рівні неможлива. Закликаємо знайти рішення розбіжностей якомога швидше", - підкреслив він.
Як уточнив Столтенберг, Угорщина - союзник по НАТО, вона вносить вклад в колективну оборону, збільшує оборонні витрати. Україна - близький партнер НАТО. Країна стала жертвою російської агресії і анексії Криму, спроби дестабілізації сходу.
"Важливо висловлювати солідарність з Україною", - додав він.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО була розглянута заявка України на вступ в Північноатлантичний альянс.