В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство в альянсе

"Во время встречи мы обсудили политику открытых дверей. Украина выразила стремление к членству в НАТО. Министры рассмотрели этот вопрос", - сообщил он.



Как сообщал УНН, НАТО не сомневается в выводах Великобритании относительно отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-брифинга по итогам первой части встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.