НАТО не сомневается в выводах Британии относительно отравления в Солсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. НАТО не сомневается в выводах Великобритании относительно отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-брифинга по итогам первой части встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
“Мы получили брифинг от Великобритании относительно их выводов и оценок, и у нас нет причин сомневаться в их выводах и оценках”, — сообщил Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, винит ли НАТО Россию в нападении в Солсбери и имеются ли у организации веские для этого доказательства.
Кроме того, по его словам, НАТО так же приветствует то, что Великобритания работает над этим делом совмесно с Организацией по запрещению химического оружия.
“Совмесно они расследуют это ужасающее нападение, которое происходило на фоне... опасного поведения России — это тоже причина, по которой все наши союзники отреагировали именно таким образом, включая отстранение российских дипломатов из штаб-квартиры НАТО”, — сказал Генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что многие члены НАТО обеспокоены гибридной угрозой со стороны РФ.