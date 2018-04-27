НАТО не сомневается в выводах Британии относительно отравления в Солсбери

“Мы получили брифинг от Великобритании относительно их выводов и оценок, и у нас нет причин сомневаться в их выводах и оценках”, — сообщил Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, винит ли НАТО Россию в нападении в Солсбери и имеются ли у организации веские для этого доказательства.

Кроме того, по его словам, НАТО так же приветствует то, что Великобритания работает над этим делом совмесно с Организацией по запрещению химического оружия.

“Совмесно они расследуют это ужасающее нападение, которое происходило на фоне... опасного поведения России — это тоже причина, по которой все наши союзники отреагировали именно таким образом, включая отстранение российских дипломатов из штаб-квартиры НАТО”, — сказал Генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что многие члены НАТО обеспокоены гибридной угрозой со стороны РФ.