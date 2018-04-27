НАТО не сумнівається у висновках Британії щодо отруєння в Солсбері

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17882 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 42031 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 58082 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 61442 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 92883 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71332 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81908 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95361 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87860 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185658 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9м/с
79%
Популярнi новини

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 15150 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 4016 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 12842 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10942 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 5914 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 58082 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185658 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340178 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274642 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11034 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12365 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 61442 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20220 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25346 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НАТО не сумнівається у висновках Британії щодо отруєння в Солсбері

Київ • УНН

 • 8017 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. НАТО не сумнівається у висновках Великої Британії щодо отруєння Сергія і Юлії Скрипаль нервово-паралітичним речовиною в Солсбері. Про це сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

НАТО не сумнівається у висновках Британії щодо отруєння в Солсбері

"Ми отримали брифінг від Великої Британії щодо їх висновків і оцінок, і у нас немає причин сумніватися в їх висновках і оцінках", - повідомив Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста, чи звинувачує НАТО Росію в нападі в Солсбері і чи є у організації вагомі для цього докази.

Крім того, за його словами, НАТО так само вітає те, що Велика Британія працює над цією справою спільно з Організацією із заборони хімічної зброї.

"Спільно вони розслідують цей жахливий напад, який відбувалося на тлі ... небезпечної поведінки Росії - це теж причина, з якої всі наші союзники відреагували саме таким чином, включаючи усунення російських дипломатів з штаб-квартири НАТО", - сказав Генсек.

Раніше Столтенберг заявив, що багато членів НАТО стурбовані гібридною загрозою з боку РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,941.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.67