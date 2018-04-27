НАТО не сумнівається у висновках Британії щодо отруєння в Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. НАТО не сумнівається у висновках Великої Британії щодо отруєння Сергія і Юлії Скрипаль нервово-паралітичним речовиною в Солсбері. Про це сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
"Ми отримали брифінг від Великої Британії щодо їх висновків і оцінок, і у нас немає причин сумніватися в їх висновках і оцінках", - повідомив Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста, чи звинувачує НАТО Росію в нападі в Солсбері і чи є у організації вагомі для цього докази.
Крім того, за його словами, НАТО так само вітає те, що Велика Британія працює над цією справою спільно з Організацією із заборони хімічної зброї.
"Спільно вони розслідують цей жахливий напад, який відбувалося на тлі ... небезпечної поведінки Росії - це теж причина, з якої всі наші союзники відреагували саме таким чином, включаючи усунення російських дипломатів з штаб-квартири НАТО", - сказав Генсек.
Раніше Столтенберг заявив, що багато членів НАТО стурбовані гібридною загрозою з боку РФ.