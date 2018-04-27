У НАТО розглянули заявку України на членство в альянсі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО була розглянута заявка України на вступ до Північноатлантичного альянсу. Про це під час прес-конференції заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає УНН.
"Під час зустрічі ми обговорили політику відкритих дверей. Україна висловила прагнення до членства в НАТО. Міністри розглянули це питання", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, НАТО не сумнівається у висновках Великобританії щодо отруєння Сергія і Юлії Скрипаль нервово-паралітичним речовиною в Солсбері. Про це сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.