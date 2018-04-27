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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАТО призвали Украину и Венгрию урегулировать разногласия

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В НАТО призвали Украину и Венгрию урегулировать разногласия. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

В НАТО призвали Украину и Венгрию урегулировать разногласия

"Мы встречались с венгерским министром иностранных дел. Между Венгрией и Украиной есть разногласия, поэтому встреча на министерском уровне невозможна. Призываем найти решение разногласиям как можно быстрее", - подчеркнул он.

Как уточнил Столтенберг, Венгрия - союзник по НАТО, она вносит вклад в коллективную оборону, увеличивает оборонные расходы. Украина - близкий партнер НАТО. Страна стала жертвой российской агрессии и аннексии Крыма, попытки дестабилизации востока.

"Важно выражать солидарность с Украиной", - добавил он.

Как сообщал УНН, во время встречи министров иностранных дел НАТО была рассмотрена заявка Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Украинские Национальные Новости

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