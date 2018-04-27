В НАТО призвали Украину и Венгрию урегулировать разногласия

"Мы встречались с венгерским министром иностранных дел. Между Венгрией и Украиной есть разногласия, поэтому встреча на министерском уровне невозможна. Призываем найти решение разногласиям как можно быстрее", - подчеркнул он.



Как уточнил Столтенберг, Венгрия - союзник по НАТО, она вносит вклад в коллективную оборону, увеличивает оборонные расходы. Украина - близкий партнер НАТО. Страна стала жертвой российской агрессии и аннексии Крыма, попытки дестабилизации востока.



"Важно выражать солидарность с Украиной", - добавил он.



Как сообщал УНН, во время встречи министров иностранных дел НАТО была рассмотрена заявка Украины на вступление в Североатлантический альянс.