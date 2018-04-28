Эксперт о разногласиях Венгрии и Украины в рамках НАТО: могут вмешаться США

"Поскольку речь не о реальной проблеме, то это обращение лидера НАТО фактически означает "Ну опять предложите, предлагайте постоянно, чтобы приглашение к переговорам звучало непрерывно", - заявил Чорновил.

Так, эксперт считает, что Украина сейчас для НАТО важна, и если на Западе будут считать, что действия Венгрии несут угрозу для НАТО, то возможно вмешательство США.

"Влияние такой страны как США на Венгрию очень сильное. Если сейчас в США придут к выводу, что действия Венгрии могут быть угрозой для НАТО, я думаю, что может быть вмешательство США, а игнорировать вмешательство США точно никто в Венгрии не посмеет", - отметил он.

Также Чорновил сообщил, что в Украине есть возможность урегулировать эту ситуацию, поскольку есть прецеденты международных договоренностей с такими странами, как Румыния, Болгария, Греция, Польша и т.д.

Однако Венгрия почему-то не хочет делать шаги навстречу решению этой проблемы и постоянно обвиняет Украину в том, что Украина не идет на встречу.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и Венгрию урегулировать все разногласия.



