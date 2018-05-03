Угорщина не блокуватиме наступний саміт Україна-НАТО – журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Угорщина не блокуватиме участь України у саміті НАТО, який має відбудетьсь в Брюсселі на початку липня цього року. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Саміт ЄС-Україна попередньо призначено на 9 липня у Брюсселі. Це означає, що Порошенко має бути готовий залишитися на саміт НАТО 11-12 липня. Угорщина дозволяє", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Україну та Угорщину врегулювати всі розбіжності.
За словами експерта, заяви Генерального секретаря НАТО про необхідність врегулювати розбіжності між Угорщиною та Україною означають, що Київ має постійно намагатись розпочати діалог з Будапештом.