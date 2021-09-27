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Венгрия нанесла удар, на который Украина ответит: Кулеба о контракте Будапешта с Газпромом

Венгрия нанесла удар, на который Украина ответит: Кулеба о контракте Будапешта с Газпромом

Киев  •  УНН

 • 24656 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украина ответит на удар со стороны Венгрии, которая подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает УНН.

Детали

Кулеба заявил, что не считает, что Венгрия видит Украину через призму российской политики. По его словам, Венгрия ведет другую игру, которая заключается в том, чтобы “параллельно достигать прогресса” и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией.

Как отметил дипломат, эта игра не может продолжаться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта.

Он напомнил, что Украина перенесла заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Цитата

“Это не будет только политический шаг — отмена заседания Комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Мы будем принимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации”, — сказал Кулеба.

“Мы страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар касательно украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответственно. Здесь не должно быть никакого сожаления и никаких соболезнований”, — добавил он.

Контекст

27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия новой венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

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