Венгрия нанесла удар, на который Украина ответит: Кулеба о контракте Будапешта с Газпромом

Детали

Кулеба заявил, что не считает, что Венгрия видит Украину через призму российской политики. По его словам, Венгрия ведет другую игру, которая заключается в том, чтобы “параллельно достигать прогресса” и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией.

Как отметил дипломат, эта игра не может продолжаться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта.

Он напомнил, что Украина перенесла заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Цитата

“Это не будет только политический шаг — отмена заседания Комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Мы будем принимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации”, — сказал Кулеба.

“Мы страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар касательно украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответственно. Здесь не должно быть никакого сожаления и никаких соболезнований”, — добавил он.

Контекст

27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия новой венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.