Угорщина нанесла удар, на який Україна відповість: Кулеба про контракт Будапешта з Газпромом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Україна відповість на удар з боку Угорщини,яка підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV, передає УНН.
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Кулеба заявив, що не вважає, що Угорщина бачить Україну через призму російської політики. З його слів, Угорщина веде іншу гру, яка полягає у тому, щоб “паралельно досягати прогресу” і у відносинах з Україною, і у відносинах з Росією.
Як зазначив дипломат, ця гра не може тривати вічно, зрештою вона заходить у точку конфлікту.
Він нагадав, що Україна перенесла засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.
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“Це не буде лише політичний крок — скасування засідання Комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва. Ми будемо вживати й інші кроки для захисту національних інтересів України у цій ситуації”, — сказав Кулеба.
“Ми маємо країну, Угорщину, яка є членом ЄС і членом НАТО, при цьому має особливі стосунки з Росією і завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар, і ми будемо відповідати на нього відповідно. Тут не повинно бути ніякого жалю і ніяких співчуттів”, — додав він.
Контекст
27 вересня Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.
МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.
Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.